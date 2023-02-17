261. saatte 2 mucize kurtuluşun yaşandığı hastane havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Hatay'da büyük bir yıkıcı etki oluşturmuştu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem, yüzlerce evi yıkarken binlerce eve de hasar verdi. Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği 260. saatte özel bir hastanenin enkazında ses duyuldu. Bunun üzerine ekipler yaptığı çalışmada enkazda 2 kişi olduğunu tespit ederken önce Mehmet Ali Şakiroğlu (26) ardından ise Mustafa Avcı enkazdan çıkartılarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedeleri hastanede ziyaret etti.