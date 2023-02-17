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Şanlıurfa'da evinde 4 AFAD çadırı bulunan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yapılan aramada, poşet içerisinde kullanılmamış 4 AFAD çadırı ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 10:43, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 10:44
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Şanlıurfa'da evinde 4 AFAD çadırı bulunan şüpheli gözaltına alındı

Siverek Kaymakamlığınca sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerince bir adrese operasyon yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır."

Olayla ilgili olarak ev sahibinin gözaltına alındığı, şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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