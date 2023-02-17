Deprem nedeniyle ara verilen okullar ne zaman açılacak?

Okullarda yarıyıl tatili süresi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle uzatılmıştı. Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde 2. dönem devam zorunluluğu aranmazken, kalan 71 il için verilen kararı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, "Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir.

10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.

Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar deprmeden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." ifadelerini kullandı.

Buna göre; 71 ilde okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren açılacak.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, deprem bölgesindeki okullar için şu açıklamalarda bulundu;

"71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."