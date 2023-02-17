'Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz'
"Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 10:44, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 10:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te kurulan konteyner ve geçici yapılara ilişkin, "Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki konteyner ve geçici yapıların yapımına ilişkin video paylaştı.
Bakan Kurum, paylaşımında, "Konteynerlerimiz kuruldu, geçici yapılarımız hızla yükseliyor. Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.