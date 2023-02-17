Samsun'da FETÖ operasyonu: Eski öğretmen Ü.G. yakalandı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 11:11, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 11:13
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan operasyonları kapsamında, hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı Ü.G, Atakum ilçesinde yakalandı.
Örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı belirlenen Ü.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.