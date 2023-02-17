Hatay'daki 6 mahallenin neden riskli alan olmaktan çıkarıldığı belli oldu
CHP Milletvekili Alpay Antmen'in gündeme getirdiği, Hatay'da riskli alan ilan edilen 6 mahalleye ilişkin olarak, 2012 yılında riskli alan kararının kaldırılmasının gerekçesi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı, 2013 yılında Hatay'da 6 mahalleyi riskli alan ilan etti. Ancak daha sonra bu karar 5 Şubat 2022 tarihinde yani büyük depremden 1 yıl önce kaldırıldı.
Sosyal medyada dünden bu yana en çok paylaşılan konu Hatay'da bu 6 mahalle oldu.
CHP Milletvekili Alpay Antmen, riskli alan kararının iptal edilmesinin bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanlığına yükledi. Peki gerçekler ne?
- Hatay'daki 6 mahallenin riskli alan ilan edilmesine dair ilk karar 2013 yılında alındı.
- Ancak riskli alanlardan birisi olan İskenderun-Meydan Mahallesi muhtarı Ramazan
Güneş, Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve Belediye tarafından yürütülecek
olan yıkım ve yeniden imar edilecek olan 6 mahalleye yönelik kentsel dönüşüm
projesini 25 Kasım 2015 tarihinde yargıya taşıdı. Ramazan Güneş'in açtığı davada
yargı 2017 yılında kararı iptal etti.
- Bakanlar Kurulu 2017 yılında yeniden aynı mahalleleri riskli alan ilan etti. Bu kararın ardından 6 mahalle yeniden karara itiraz etti.
- Yargı süreçleri 2022 yılında tamamlandı ve son kararı Danıştay verdi. Danıştay, Bakanlar Kurulu Kararını iptal etti.
- Mahkeme kararları kesinleşince de Cumhurbaşkanlığı riskli alan kararını iptal etmek zorunda kaldı