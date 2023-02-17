Kahramanmaraş'ta gönüllüler enkazdan Kur'an-ı Kerim'leri topluyor

- Depremzedelere yardım için İzmir'den Kahramanmaraş'a gelen 30 kişilik gönüllü ekip, birçok enkazda okunabilecek durumda Kur'an-ı Kerim olduğunu görünce bunları toplayıp camilere kazandırmaya karar verdi.

Kentten bölgeye 6 tır yardım ve depremzedelerin barınmaları için 6 konteyner getiren gönüllüler, arama kurtarma çalışmalarına katılıp köylerdeki depremzedelere yardım ulaştırdı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında okunabilir durumdaki çok sayıda Kur'an-ı Kerim'in enkazda olduğunu gören gönüllüler, Kur'an ve dini içerikli kitapları toplamaya karar verdi.

- "Bir camiyi ağzına kadar dolduracak kitap topladık"

Gönüllülerden Şener Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ikinci gününde Kahramanmaraş'a geldiklerini ve Egemenlik Mahallesi'ndeki Uncular Camisi'nde yardım faaliyetlerine başladıklarını belirtti.

Caminin 8 tuvaletinden sadece 2'sinin kullanılabildiğini ve ekiplerinin çalışmasıyla diğerlerinin de kullanıma açıldığını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Gaziantep'e gidecektik. Bugün deprem alanını gezerken bir baktık her köşede Kur'an-ı Kerim'ler var. Biz de enkazdaki tüm Kur'an-ı Kerim ve dini içerikli kitapları topladık. Bunların yırtılmayanlarını temizleyip camilerimize bırakacağız. Bir camiyi ağzına kadar dolduracak kitap topladık. İnşallah yarından itibaren ayıklama işine başlanacak."