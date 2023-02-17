Kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde hayatını kaybetti
Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcusu Alper Efe Taştaş'ın, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 11:49, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 11:50
Federasyondan "Acı Kaybımız" başlığıyla yapılan açıklamada, "Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Alper Efe Taştaş'ın ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak sporcumuz Alper Efe Taştaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kürek ailemizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.