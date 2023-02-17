Kahramanmaraş merkezli depremlerde 69 Diyanet görevlisi hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şimdiye kadar 69 Diyanet görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 12:05, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 12:06
Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde Diyanet İşleri Başkanlığımız mensubu 69 hocamızın vefat haberini aldık. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza ve hocalarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."