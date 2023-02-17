Bitlis'te feribota yükleme sırasında 2 yük treni vagonu, Van Gölü'ne düştü
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki iskelede feribota yükleme yapılan vagonlardan ikisi Van Gölü'ne düştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 12:21, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 15:26
Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünün Tatvan İskelesi'nde, TCDD'ye ait yük treni vagonlarından ikisi, Van-Tatvan seferi yapan İdris-i Bitlisi feribotuna yüklendiği sırada buzlanmadan dolayı göle düştü, biri de askıda kaldı.
Kaza nedeniyle yükleme işlemleri durduruldu, vagonların vinç yardımıyla sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.