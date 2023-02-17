10 il içerisinde hangi il ve ilçede eğitim öğretime devam edilecek? Salı günü açıklanacak

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Çubuk GSB Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Bakan Özer: 10 ilde hangi illerimizde, ilçelerimizde eğitim öğretime başlayacağımızı da salı günü itibariyle açıklayacağız