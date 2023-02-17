Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi'ne dahil banka sayısı 10'a çıktı

İAR'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, KAD-SİS kapsamına giren ilk özel katılım bankası oldu. Böylece sisteme entegre çalışan banka sayısı da 10'a çıktı.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım'ın yanı sıra İş Bankası, DenizBank, Akbank, Emlak Katılım da sisteme entegre durumda.

Bir Fintech projesi olarak başlatılan KAD-SİS'in altyapısının mevzuatlara uygun oturtulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Darphane ile kapsamlı çalışmalar yapıldı.

İAR'ın yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili 2018 yılında hayata geçirdiği KAD-SİS'e duyulan güven de her geçen gün artıyor.

Altın tasarruf modeline uygun olarak, bankalar ve kuyumcularla iş birliği içinde ilerleyen sistemde, ilk çalışmalar kamu bankalarıyla başlatılmış, daha sonra sisteme özel bankalar da dahil olmuştu.