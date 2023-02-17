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TBB yayınladı...İşte depremde hayatını kaybeden 96 avukat

Türkiye Barolar Birliği depremde hayatını kaybedenler hakkında resmi internet sitesinde açıklamada bulundu. İşte açıklamanın detayları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 15:01, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 15:20
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TBB yayınladı...İşte depremde hayatını kaybeden 96 avukat

Türkiye Barolar Birliği Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden meslektaşlarına dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, 96 meslektaşlarının hayatını kaybettiğini ifade eden Barolar Birliği, 10 meslektaşlarından ise haber alamadıklarını belirtti.


ACIMIZ BÜYÜK.
DEPREMDE KAYBETTİĞİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZIN ANISI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ

Ülkemizi yasa boğan ve on bir ilimizde, on binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan 6 Şubat 2023 tarihli iki depremde, Birliğimize şu ana kadar ulaşan bilgilere göre 96 avukat ve stajyer avukat yaşamını yitirmiştir. 10 meslektaşımızdan ise haber alınamamış, göçük altında olabilecekleri öğrenilmiştir.

Ayrıca çok sayıda meslektaşımız da yakınlarını yitirmenin acısı içindedir.

Kaybımız büyük, acımız tarifsizdir.

Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, kendilerine ve vefat eden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.

Deprem illerindeki Barolarımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Acımızı paylaşacak, yaralarımızı birlikte saracağız.

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