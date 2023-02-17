Sahibine ulaşılamayan değerli eşyalar hazineye aktarılacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Görevliler tarafından çok sayıda ziynet, para ve değerli eşya bulunuyor.

DHA'nın savcılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre; değerli eşyalar, bulunduğu anda kendisinin olduğunu ispat eden sahiplerine veriliyor. Sahibi çıkmayan eşyalar ise polis tutanağının ardından savcılıklara teslim ediliyor. Tutanaklarda bulunduğu yerle ilgili detaylı bilgi yer alan eşyalar muhafaza edilecek.

Enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra bulanan değerli eşyaların tamamı savcılık işlemlerinin ardından tereke hakimliklerine teslim edilecek. Burada belli bir süre bekletilecek ziynet ve değerli eşyalar, sahibi ya da hak sahiplerine yine ispat karşılığında teslim edilecek.

Belirlenen sürede sahibi ya da mirasçısı çıkmayan eşyalar, yine hakimliklerce yapılan işlemlerin ardından hazineye aktarılacak.