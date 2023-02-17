30 bin konutlu ilçede tek bir bina yıkılmadı: İlçeye göç var
Osmaniye'nin Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremi en çok hisseden ilçelerden biri olmasına rağmen can kayıpları ve yıkılan binalarının olmadığını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de merkezde 215 kırsalda
124 toplam 339 bina yıkıldı, 991 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi yaralandı.
Kontrolü yapılan 32 bin 58 binadan 7 bin 477'sinde hasar tespit edildi, 276
bina için acil yıkım kararı verildi. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki
Kadirli ilçesinde de deprem tüm şiddetiyle hissedildi.
Ancak ilçe merkezinde can kaybı yaşanmadığı gibi bir tek bina bile yıkılmadı.
İlçe merkezinde sokak sokak gezerek depremzedeler hakkında bilgi alıp inceleme
yapan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli başta olmak üzere tüm deprem
bölgelerine araç- gereç, ekip ve yaşam malzemeleri ile büyük bir dayanışma örneği
sergilediklerini söyledi.?
Yaraların hep birikte sarılacağını belirten Başkan Tarhan, "Kadirli depremden
en çok etkilenen yerlerden biridir. Her iki depremi derinden hissettik ancak
can kaybı ve yıkılan binalarımızın olmaması tesellimiz oldu. Hasarlı binalarımız
var. Kadirli'de yaklaşık 30 bin civarında binamız mevcut. Bu 30 bin binadan
çok az sayıda apartmanımızda ağır hasar var. Bunların dışında hafif hasarlı
binalarımız da var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri
tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Birçok vatandaşımız evlerine
girmeye başladı" dedi.
NÜFUSU 200 BİNE ULAŞTI
Can kaybı ve yıkılan bina olmaması nedeniyle çevreden Kadirli'ye bir göç dalgası yaşandığını da anlatan Başkan Tarhan, "Kadirli her iki depremden sonra 10 ilden depremzede göçü aldı. Kadirlimizin nüfusu 127 bin. Ancak şu an Kadirlimiz genelinde yaklaşık 200 bin nüfusa ulaşmış durumda.
Yıkıma uğrayan 10 ilden de Kadirlimiz büyük göç almış durumda. Köylerimiz de
dahil yoğun bir depremzede göçü alıyoruz. Aşevimiz hem ilçe merkezindeki hem
de çevre illerdeki depremzedelere yiyecek içecek ulaştırıyor. Ayrıca depremzedelere
ise çadır, soba, yakacak, kıyafet, battaniye, ısıtıcı, çocuklara mama ve bez
olmak üzere tüm ihtiyaçları ulaştırıyoruz" diye konuştu.