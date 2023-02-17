Bakan Dönmez: Afşin Elbistan B Termik Santrali kısmen çalışmaya başlayacak

Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgede ciddi hasara neden olduğunu dile getirerek, elektrik ve doğal gaz şebekeleriyle ilgili yürütülen çalışmaların özellikle yüksek basınç hatlarında ve yüksek gerilim hatlarında tamamlandığını bildirdi.

Şehir içlerinde elektrik dağıtım şebekesine elektrik verme çalışmalarının devam ettiğini ve hasarlı bölgeler ile hasarlı binalar dışında da artık gelen talebi karşılayabilecek duruma gelindiğini söyleyen Dönmez, "Doğal gazda ise daha önce ifade ettiğim gibi önce şebekeleri test edeceğiz, gazlandıracağız. Ardından da her binaya, her bir daireye test işlemi uygulayarak gaz verme işlemini tamamlayacağız." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Gaziantep'te binaların test ve kontrol işlemlerinin bir günde tamamlanabileceğini belirterek, "Ama Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta ve Hatay'da halihazırda enkazların kaldırılması ve buna bağlı olarak oluşan hasarların tespiti ve ardından da bakım çalışmaları devam ediyor. Bunlar enerji iletim ve dağıtım tarafında yaptığımız işler." ifadelerini kullandı.

- "Afşin-B'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

Bölgede yoğun şekilde elektrik üretim tesislerinin bulunduğuna işaret eden Dönmez, "Hidroelektrik santrallerimiz var. Termik santrallerimiz de var. 3 tane büyük kömür santralimizden birisi Adana'da, diğeri Afşin-Elbistan bölgesinde olmak üzere Kahramanmaraş'ta hizmet vermekteydi. Adana Tufanbeyli'deki santralimizde herhangi bir sorun yok. İşletilmeye devam ediliyor. Ancak şu anda bulunduğumuz Afşin-Elbistan bölgesinde iki adet, birisi 1360 megavatlık, diğeri 1440 megavatlık 4'er üniteden oluşan kömür santrallerimiz özellikle Elbistan merkezli depremde maalesef olumsuz etkilendiler. Her iki santralimiz de şu anda hizmet dışı." dedi.

Dönmez, Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin Afşin Elbistan B Termik Santrali'ne kıyasla eski bir santral olduğuna dikkati çekerek, santralde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Elektrik Üretim AŞ tarafından işletilen Afşin-B santralinde de hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Pazartesi gününden itibaren de bakım onarım çalışmalarına giriyoruz. Önümüzdeki pazartesiden itibaren Afşin-B santralimizde ilk etapta bakım onarım ve teknik personel olmak üzere kısmen çalışmaya başlayacaklar." diyen Dönmez, bu santraller ve maden işletmelerinde çalışan insanların da depremden olumsuz etkilendiğini belirtti.

Dönmez, santral ve işletme personelinden depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

- "Maden işletmesi üretime hazır halde"

Bakan Dönmez, deprem bölgesinde bulunan ve kömür tedarik eden ocaklardaki durumu da yerinde değerlendirdiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Maden işletmesinde bir sorun yok, aksaklık yok. Üretime hazır haldeler. Termik santraller hizmet dışı kaldığı için orada üretimde bir durma söz konusu. Öte yandan, burada çalışan iş makinalarımız özellikle Afşin santralini çalıştıran şirket, oradaki iş makinalarını Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer deprem bölgelerine operatörleriyle birlikte arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı olmak için gönderdi. Çalışmalarını bitirdikten sonra işletme sahasına geri dönecekler."

Bakanlık olarak depremi ilk andan itibaren takip ettiklerini vurgulayan Dönmez, EÜAŞ Genel Müdürünün bölgede görevlendirildiğini, tesis ve çalışan durumuyla ilgili koordinasyonun sağlandığını söyledi.

Dönmez, iki santralde toplam 7 bin çalışan olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu insanlarımızdan evleri yıkılanlar var. Onlara gerek devlet olarak gerek şirketlerimiz gereken desteği sağlayacaklardır. Geçici barınmayla ilgili olarak da hazırlıklarını yapıyorlar. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Çalışanlarımız bizim bu kapsamda üzerine titrediğimiz insanlarımız. Ben bu vesileyle yine depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Miraç Gecesi'ni de tebrik ediyorum."