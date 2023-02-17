Nurdağı'nın yeniden inşası için ilk temeller atıldı

Deprem felaketinin hemen ardından arama, kurtarma ve yardım çalışmaları için Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yardıma koşan Zeytinburnu Belediyesi, ilçenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi, şimdi de depremzedeler için kalıcı olacak aşevi ve çocuk parkı inşası için kolları sıvadı. Aşevi ve çocuk parkının temellerini atan ekipler, burayı 10 gün içinde tamamladıktan hemen sonra, belediye hizmet binası, yatakhane ve afet koordinasyon merkezinin yapımına başlayacak. Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilecek olan aşevi, günlük 10 bin depremzedeye sıcak yemek servisi yapacak.

"Nurdağı'nı birlikte ayağa kaldıracağız"

Bölgedeki köylere yardım dağıtımına devam ettiklerini, aynı zamanda Zeytinburnu'ndan gönderilen araç ve personel desteğiyle sokak temizliği, atık su kanallarının oluşturulması, çöplerin toplanması gibi hizmetleri sürdürmeye devam ettiklerini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Gaziantep Nurdağı'ndaki ekibimiz nerede eksik varsa oraya koşuyor. Bir yandan da kalıcı, sağlıklı bir yardım organizasyonu oluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

"Afet koordinasyon merkezi, belediye binası ve yatakhane inşa edeceğiz"

Temelleri atılan aşevi ve çocuk oyun parkı ile ilgili de konuşan Başkan Arısoy, Nurdağı'nın eski günlerine kavuşması için Zeytinburnu Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Aşevi ve çocuk oyun parkını tamamladıktan hemen sonra, Nurdağı'mıza bir afet koordinasyon merkezi, belediye ek hizmet binası ve depremzedelerimiz için yatakhane inşa edeceğiz. Hepsi kısa süre içinde tamamlanacak. Nurdağı'nı hep birlikte eski günlerine döndüreceğiz. Bu güzel kardeşlerimizi, büyüklerimizi yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.