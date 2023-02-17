Mimarlık fakültesine atanan İlahiyatçı dekan istifa etti

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Karabük Üniversitesi Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesine, İlahiyat mezunu Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin'in atanması gündem oldu. Geçtiğimiz yıl Erciyes Üniversitesi'nden Karabük Üniversitesi'ne gelen Kapanşahin, Kahramanmaraş'ta yaklaşık 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük depremin ertesi günü 7 Şubat'ta Rektör Refik Polat'ın onayı ile Mimarlık Fakültesine Dekan olarak atandı. Depremin ardından yapılan bu atama sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"KALEM OYNATTIĞIM BİR ALAN"

1995 Yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan, İslam Tarihi üzerine Yüksek Lisan yapan, ardından aynı Üniversitede 30 yıla yakın Araştırma ve Öğretim görevlisi olarak çalışan, yine aynı üniversitede İslam Tarihi üzerine Doktorasını yapan Muhittin Kapanşahin, 2022 yılında Karabük Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesine Öğretim Görevlisi oldu.

Depremden sonrada Mimarlık Fakültesine dekan olan Kapanşahin, eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. Yerel bir TV kanalına (BRTV) konuşan Prof. Dr. Kapanşahin, dekan atamalarının, rektörlerin önerdiği 3 isim arasından YÖK tarafından yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

* 31 Ocak tarihi ile bize tebliğ edildi buraya atandığımız. Tabi ben tarihçiyim fakat ben tarihe olan merakımdan dolayısıyla İlahiyat Fakültesi sonrasında çalışma alanımı tarih üzerine yaptım. Yani bu nokta da benim mimari ve şehircilik üzerinde kalem oynattığım, söz söylediğim, ders verdiğim bir alan ama şunu diyemem; ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim böyle bir iddiada bulunamam. Mimari de, bilim tarihimiz de, şehir tarihimiz de İslam medeniyeti içerisindeki ayrılmaz bir unsur olduğundan dolayı kendisiyle derslerimle ilgili olarak yakın bir ilişki içerisinde olduğumu ifade edebilirim.

REKTÖR İSTİFASINI İSTEDİ, DEKAN KABUL ETTİ

Mimarlık faültesine dekan olarak atanan Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin istifa etti. Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye açıklama yapan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "Atamaları YÖK yapıyor ama dekanlıklar idari görev yerleridir. O işin uzmanı olmaya gerek yoktur. Hocamız daha fazla yıpranmasın diye istifasını istedim. Kendisi de kabul etti. Dönem sonuna kadar dekan yardımcımızla devam edeceğiz" dedi.