26 kişinin öldüğü Bulutlar Sitesi'nin Kooperatif Başkanı yakalandı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'da yıkılan Bulutlar Sitesi'nin Kooperatif Başkanı olduğu öğrenilen A.A, Bursa'da gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 18:09, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 18:10
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 25 daireden oluşan Bulutlar Sitesi'nin Kooperatif Başkanı A.A, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.