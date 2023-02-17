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Enkazdan 34 kişiyi kurtaran öğretmenler yaşadıklarını unutamıyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Muş'tan Diyarbakır'a giden Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi, 34 depremzedeyi enkazlardan kurtardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 19:17, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 19:16
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Enkazdan 34 kişiyi kurtaran öğretmenler yaşadıklarını unutamıyor

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2011 yılında öğretmenlerden oluşturulan 30 kişilik arama kurtarma ekibi, depremden hemen sonra Diyarbakır'a gitti.

Zaman kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başlayan MEB AKUB ekibi, 14 Şubat'a kadar gece gündüz zor şartlarda görev yaptı.

İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Erhan Özden, AA muhabirine, "Arkadaşlarımızın çoğu daha önceki depremlerde arama kurtarma çalışmasına katılmış. Ekibi oluştururken inşaat alanından, motor bölümünden, elektrik bölümünden arkadaşlarımızı seçtik. Olayın ilk günü hemen organize olduk. Ekibimiz sağ olsun iyi bir çalışma ile orada 34 vatandaşımızı canlı olarak çıkardı." dedi.

- "Yarım kalan hikayelere şahit olduk"

Sınıf öğretmeni Sidar Sidar, gönüllü olarak ekipte yer aldığını, arkadaşlarıyla 14 Şubat'a kadar enkazda çalışma yürüttüklerini aktardı.

Aralarında 10 günlük bebeğini bırakarak çalışmalara destek veren öğretmenlerin olduğunu dile getiren Sidar, şöyle konuştu:

"Gittiğimiz enkazlarda birçok yarım kalmış hikayeye şahit olduk ve bizi en çok bu üzüyordu. Son akşam ateş başında arkadaşlarla otururken 45 yaşlarındaki kişiyle diyaloğumuz oldu. 'Annem babam rahmetli oldu, kız kardeşimi arıyoruz bulamıyoruz' dedi. Ben de 'Ekibim adına söz veriyorum onu buluncaya kadar gitmeyeceğiz' dedim. Arkadaşlarım da aynı sözü verdi. Canlı ve cansız bedenlerin dışında da geride bıraktıkları hatıralar vardı. 10 günlük evli çiftin aile cüzdanına denk geldiğimizde çok üzüldük. Bu çalışmaları yürütürken fiziksel olarak yorulmadık. Manevi olarak karşılaştıklarımız bizi üzdü."

- "81 saat sonra 6 yaşındaki Beşir'i enkazdan çıkardık"

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda 81 saat sonra tüm arama kurtarma ekiplerinin çabasıyla kurtarılan Beşir Yıldız ile diyaloğunu anlatan İngilizce öğretmeni Recep Eminoğlu da 6 Şubat sabahı çok acı bir güne uyandıklarını belirtti.

Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Eminoğlu, yaşadıklarını şöyle özetledi:

"Enkazda çalışırken bir öğrencinin karnesine denk geldik. Bir öğretmenin karşılaşmak istemediği tabloydu. Çok başarılı da bir öğrenciydi. Orada bu karne sahiplerini inşallah kurtararak tekrar sıralara oturmalarını sağlarız diye dua ettik. Allah nasip etti depremden 81 saat sonra Beşir Yıldız adlı 6 yaşındaki çocuğumuzu enkazdan çıkardık. Sağlık durumunu takip ediyoruz, durumu şu anda iyi. Beşir'e seslendiğimde yanında kim olduğunu sordum. 'Annem babam var, ama konuşmuyorlar' dedi. Onur adında bir kardeşi vardı. Onunla ne zaman konuştun diye sorduğumuzda '4-5 saat öncesine kadar konuşuyordu ama şu an ne yapsam bana cevap vermiyor' dedi. Bu çok acı verici bir durumdu. Baygındır diye düşündük. Beşir'e ulaştığımızda, kardeşi Onur'u da sağ çıkarmayı umuyorduk ama vefat etmişti. Mutluluğumuz bir anda hüzne dönüştü. Beşir'in anne ve babası da vefat etmişti."

- "Öğretmenlerimiz görevlerini yerine getirdiler"

Kente dönen MEB AKUB ekibiyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi hüzne boğduğunu söyledi.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 30 kişilik MEB AKUB ekibini en yakın il olan Diyarbakır'a gönderdiklerini anlatan Kıvanç, şöyle konuştu:

"Ekipte görev alan öğretmen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da yıkılan binalarda kendilerine düşen görevleri yerine getirerek geldiler. Sahada çalışırken arkadaşlarımızın tespit ettikleri eksikliklerini bundan sonra eğitimlerle gidermeye çalışacağız. MEB AKUB ekibi ile doğal afetlerin tamamına müdahale edebiliriz. Sadece deprem değil, sel ve buna benzer doğal afetlerin tamamına müdahale etme yetkisine sahibiz."

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