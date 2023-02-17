Depremzedelere gönderilen bazı eşyalar pes dedirtti

Kahramanmaraş'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde yaşanan depremin acısı yürekleri dağlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne'de de depremzede vatandaşların acılarını hafifletmek yaralarını sarmak için yardım seferberliği başlatıldı. Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yardım toplama merkezlerine akın eden 7'den 70'e binlerce vatandaş, giyecekten yiyeceğe birçok kategoride yardım malzemesi getirdi. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği Edirne'de, tüm vatandaşlar tek yürek tek bilek oldu.



Kumbarasında biriktirdiği paralarını bağışlayan, emeklilik maaşından kalan son parasını yardım merkezine getiren, her akşam sarılıp uyuduğu oyuncak bebeğini deprem bölgesindeki depremzede kardeşlerine gönderen çok sayıda vatandaşın olduğu Edirne'de, bazı vicdansızlar da utanç verici eşyalar göndermeye çalıştı. Toplama merkezine getirilen kolilerdeki eşyaları kategorilere ayırırken, bazı kolilerden çıkan eşyaları gören gönüllüler şok oldu. Kolilerden çıkan bazı eşyalar, pes dedirtti. Çöpe atılan ürünlerin arasında gecelik ve abiye elbiseler, yırtık iç çamaşırı, kirli havlu, topuklu ayakkabı ve süs eşyalarının olduğu görüldü.