Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Bugün itibarıyla hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 22:30, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 22:32
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Depremden etkilenen 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Bütün ekiplerimiz bu alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyorlar. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.
Ağır hasarlı binalardan eşya taşıyacak vatandaşlarımızın valilikler koordinesinde süreci yürütmesi önemli.
Enkazlar, belirlediğimiz enkaz döküm alanlarına dökülecek ve ayrıştırılacak.
3 milyon bağımsız bölümün 345 bini yıkık veya ağır hasarlı. 1 hafta içinde 10 ilimizde tüm hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Konutların inşaatına mart ayında başlamayı planlıyoruz.