18 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
18 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 00:01, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 00:09
1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov ile bir araya gelecek.
(Gaziantep)
2- Münih Güvenlik Konferansı'nın 2'nci gününde düzenlenecek panellere liderler konuşmacı olarak katılacak.
(Münih)