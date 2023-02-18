New York'taki Türkevi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Anma törenine New York ve New Jersey başta olmak üzere bölgede yürütülen yardım faaliyetlerinde görev alan ve çalışmalara katkı sunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve gönüllüler davet edildi.

Büyükelçi Mercan, yardım kampanyasının depremin olduğu gece başlatıldığını ancak ilk etapta felaketin boyutunun tam olarak anlaşılmadığını ifade etti.

Yardımların çok büyük boyutlara ulaştığına dikkati çeken Mercan, "Gönüllülerimiz normalde kendi evlerine yapmayacakları şeyleri burada itinayla, tertemiz yaptılar. Günlerce bu devam etti." dedi.

İlk etapta Türk Hava Yolları'nın kargo imkanlarını kullandıklarını kaydeden Mercan, bunun ardından taşımacılık şirketlerine müraacat edildiğini bildirdi.

Mercan, "Hayatımızda hiç görmediğimiz kadar büyük bir felaket yaşadık." diyerek, sürecin uzun olacağına ve iyi yönetilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Başkonsolos Özgür ise okyanus ötesinden deprem felaketinin acısını hafifletmek için hemen çalışmalara başladıklarını belirterek, yardım malzemelerinin çok büyük bir miktara ulaştığına işaret etti.

Yardım çalışmalarına Türk toplumunun her kesiminden katılım sağlandığını kaydeden Özgür, "Tek yürek olduk Amerika'da. Büyük felaketler karşısında tekrar büyük bir millet olduğumuzu gösterdik. Büyük felaketlerin üzerinden gelebileceğimizi açıkça ortaya koyduk." diye konuştu.