Yarım kalan nikahları Kütahya'da kıyıldı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde binlerce insanın hayali yarım kaldı. 8 Şubat'ta dünyaevine girecek olan ve Kütahya'da görev yapan 27 yaşındaki polis Halil Aygördü ile 25 yaşındaki Zehra Aktaş'ın nikahları yarım kaldı. Genç kız, 6 Şubat'taki depreme Kahramanmaraş'taki ailesiyle oturduğu evinde yakalandı. Evleri yıkıldı. Aygördü ailesi, kız tarafını Kütahya'ya davet etti. Yarım kalan nikah dün Kütahya Ilıca'da kıyıldı. SABAH'a konuşan çift, "İçimizde buruk bir sevinç var" dedi.

İHSAN TUNÇOĞLU