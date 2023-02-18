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Pisa Kulesi'nden daha eğri minare depremde yıkılmadı

Elazığ'ın tarihi Harput Ulu Camii'nin eğri minaresi ile diğer adı 'Süt Kalesi' olan Harput Kalesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hasar görmedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 09:20, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 08:46
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Pisa Kulesi'nden daha eğri minare depremde yıkılmadı

Elazığ'da bulunan ve eğri oluşu ile bilinen Harput Ulu Camii'nin minaresi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve yapımında harcına süt eklendiği için 'Süt Kalesi' olarak da bilinen 5 bin yıllık tarihi bulunan Harput Kalesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde herhangi bir hasar almadı.

Elazığ depremini de sapasağlam atlatmıştı

Hala ibadete açık durumdaki cami ve eğik minaresi ile Harput Kalesi, 24 Ocak 2020'de Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamıştı.

"Bizim Pisa Kulesi'nden daha eğri minaremiz yerinde duruyor"

Tarihi yapılarda herhangi bir hasarın olmadığını belirten Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, şöyle konuştu:

"Elazığ üst üste 3 deprem geçirdi. Şu anda Harput'tayız. Bizde en ufak bir yıkım, taş kıpırdaması yok. Antep'teki kale yerle bir oldu. Bizim Pisa Kulesi'nden daha eğri minaremiz yerinde duruyor, bir taşı yerinden kımıldamadı.

Aynı zamanda 'Süt Kalesi' dediğimiz Harput Kalesi'nde bir oynama yok."

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