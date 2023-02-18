EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil
AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil
4 milyon kişi şehrini terk etti
4 milyon kişi şehrini terk etti
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Din İşleri Yüksek Kurulundan 'koruyucu aile' açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulundan 'koruyucu aile' açıklaması
CHP'li Başkandan Bakan Kurum'a teşekkür: Ayrımcılık görmedik
CHP'li Başkandan Bakan Kurum'a teşekkür: Ayrımcılık görmedik
30 bin konutlu ilçede tek bir bina yıkılmadı: İlçeye göç var
30 bin konutlu ilçede tek bir bina yıkılmadı: İlçeye göç var
Bakan Soylu: Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Bakan Soylu: Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Depremden önce yoktu: Dağlar birleşti, doğal göl oluştu
Depremden önce yoktu: Dağlar birleşti, doğal göl oluştu
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
MEB'den deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı
MEB'den deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı
'Afetzede Barınma Desteği' konusunda merak edilenler
'Afetzede Barınma Desteği' konusunda merak edilenler
278. saatte gelen mucize: 45 yaşlarında bir kişi kurtarıldı
278. saatte gelen mucize: 45 yaşlarında bir kişi kurtarıldı
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Hatay BB Başkanı Savaş: 20 bin kişi depremde hayatını kaybetti
Hatay BB Başkanı Savaş: 20 bin kişi depremde hayatını kaybetti
Mimarlık fakültesine atanan İlahiyatçı dekan istifa etti
Mimarlık fakültesine atanan İlahiyatçı dekan istifa etti
Depremzedelere 10 bin lira 'Hane Başı Destek Ödemesi' başladı
Depremzedelere 10 bin lira 'Hane Başı Destek Ödemesi' başladı
Sahibine ulaşılamayan değerli eşyalar hazineye aktarılacak
Sahibine ulaşılamayan değerli eşyalar hazineye aktarılacak
İBB'den 'bina analizi' açıklaması: 318 bina durduğu yerde çökebilir
İBB'den 'bina analizi' açıklaması: 318 bina durduğu yerde çökebilir
TBB yayınladı...İşte depremde hayatını kaybeden 96 avukat
TBB yayınladı...İşte depremde hayatını kaybeden 96 avukat
Deprem bölgesinde hangi il ve ilçelerde eğitime devam edilecek?
Deprem bölgesinde hangi il ve ilçelerde eğitime devam edilecek?
İnşa ettiği binaları yıkılan ilçe başkanı hakkında AK Parti'den açıklama
İnşa ettiği binaları yıkılan ilçe başkanı hakkında AK Parti'den açıklama
Deprem bölgesindeki askerlere 'sıla izni' verildi
Deprem bölgesindeki askerlere 'sıla izni' verildi
Deprem bölgesinde öğretmenlerin tayin talepleri hakkında açıklama
Deprem bölgesinde öğretmenlerin tayin talepleri hakkında açıklama
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu
Altının gram fiyatı 1.104 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.104 lira seviyesinden işlem görüyor
Depremlerin ardından DASK'a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı
Depremlerin ardından DASK'a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Deprem nedeniyle ara verilen okullar ne zaman açılacak?
Deprem nedeniyle ara verilen okullar ne zaman açılacak?
Ana sayfaHaberler Yaşam

4 milyon kişi şehrini terk etti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin vurduğu 10 şehir boşaldı. Depremden bir gün önce bu şehirlerde sinyal veren 2,5 milyon cep telefonunun depremden birkaç gün sonra başka şehirlerden sinyal verdiği tespit edildi. AFAD'ın karadan, havadan ve denizden tahliye ettikleri de göz önüne alındığında en az 4 milyon kişinin yaşadığı şehri terk ettiği tahmin ediliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 08:47, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 08:49
Yazdır
4 milyon kişi şehrini terk etti

6 Şubat'taki deprem felaketinden dokuz gün sonra Times Of Türkiye ekibiyle Gaziantep, Nurdağı, Kahramanmaraş'taydık.

Gaziantep'in merkezinde çok fazla bina hasar görmemiş olsa da şehir ıssızdı. İş yerlerinin büyük bölümü kapalıydı.

Çarşıda kulak misafiri olduğumuz iki kişinin sohbeti Gazianteplinin ruh halini özetliyordu:

"Pandemide dışarı çıkamıyorduk, şimdi içeri giremiyoruz."

Evine gitmeye çekinen tarihi çarşının esnafı, tek katlı dükkanlarında kalıyor.

Aracımızın gelmesini beklerken, tarihi 'Tahmis Kahvesi'nde ısınalım dedik. Kahvehanenin sahibi Mehmet Bey de inşaat kültürümüzü eleştiriyor: "Arazimiz geniş, 2-3 katlı evler yapılmalı. Kurallar sıkıca uygulanmalı."

İstanbul'dan geldiğimizi öğrenen ikiz kardeşi Hasan Bey, yaşadıkları sarsıntının şiddetini 17 Ağustos ile kıyaslayıp "İstanbul depremi (Gölcük) gibi değildi" deyip ekliyor, "1,5 dakikada Kur'an'ı hatmettik." Gaziantep'in boşaldığı gözlemimizi paylaşıyoruz. "Evet Gaziantepliler Ankara, İstanbul ve İzmir'deki akrabalarına gitti" diyor.

ENKAZLAR ARABA DOLU

Gaziantep'in batısındaki 40 bin nüfuslu Nurdağı ilçesinde sağlam bina yok. Zaten ilçenin tamamen yıkılacağı ve yeniden inşa edileceği açıklandı.

Nurdağı'nın geçim kaynağı oto galericilik. Tüm binaların altında oto galerisi var. Enkazlar hurdaya dönmüş araçlarla dolu. Nurdağı boşalmış. Konuştuğumuz kişiler ilçeyi terk edenlerin çoğunun Konya'daki yakınlarının yanına gittiğini söylüyor.

Depremzede şehirlerde hızla çadır kentler kurulsa da birçok vatandaş AFAD'dan evinin önüne kuracağı çadır talep ediyor.

Nedeni hasar gören evindeki eşyalara göz kulak olmak ve banyo, tuvalet gibi ihtiyacı olduğunda hızlıca eve girip çıkmak istemeleri. Ancak hem hasarlı binaların yıkılacak olması hem de sağlık, temizlik gibi ihtiyaçlarının karşılanması için depremzedelerin çadır kentlerde olması gerekiyor.

HASARLI EVLERE GİRİYORLAR

Nurdağı'ndan dikkatimizi çeken bir diğer husus, 6-7 katlı yıkıldı yıkılacak bazı evlerin önünde vinçlerin olması. İnsanlar tehlikeye aldırmayıp eşyalarını kurtarma derdinde. Yaşadıkları apartmanın karşısına kurdukları çadırda yaşayan bir kadın da "Bir haftadır öylece evimize bakıyoruz" diyor.

HER KÖŞEDE BİR ATEŞ

Bir sonraki durağımız Kahramanmaraş. Yoğun enkaz kaldırma çalışmalarından dolayı şehrin üzerini kaplayan toz bulutu karşılıyor bizi.

Eylül ayında buraya geldiğimizde Trabzon Caddesi'nde bir otelde kalmış, gün boyu tarihi yapıları gezmiştik. Maraş şimdi büyük bir savaştan çıkmış gibi. Şehrin merkezi sayılan Trabzon Bulvarı ve Azerbaycan Bulvarı'nda neredeyse ayakta kalan bina yok.

Günlerdir ekran başındayız, binaların nasıl kağıt gibi üst üste yığıldığını görüyoruz, sahadaki muhabir arkadaşlarımız sayısız yıkım fotoğrafı çekiyor. Buna rağmen 9 gün sonra geldiğimiz Maraş'taki yıkımın boyutları yine de bizi dehşete düşürüyor.

Aileler buz gibi havada, her köşede yaktıkları ateşin başında toplanıp enkaz altındaki yakınlarının çıkarılmasını sessizce bekliyor.

Tarifsiz acılar yaşasalar da konuşmalarında, tavırlarında metanet var. Korkunç geceyi, kayıplarını, içinde oldukları belirsizliği anlatmak istiyorlar. Maraşlılar metanetli, endişeli olan biziz.

Bu acıya dayanılabilir mi, bu şehir yeniden hayat bulur mu, bu sokaklarda, caddelerde korkmadan yaşanabilir mi?

ŞEHİRLERİNİ TERK EDİYORLAR

Akşam araçla dolaştığımızda, şehrin ayakta kalan mahallelerindeki 8-10 katlı apartmanların da karanlıkta olduğu ya da en fazla 1-2 ışık yandığı görülüyor. Halk ya çadırda yaşıyor ya da şehri terk etmiş. 700 bin nüfuslu şehrin yarısının başka şehirlerdeki akrabalarının yanına taşındığı söyleniyor.

Depremin vurduğu 10 şehrin nüfusu 13-14 milyon. Depremden 1 gün önce bu şehirlerde sinyal veren 2,5 milyon cep telefonunun depremden 2-3 gün sonra başka şehirlerden sinyal verdiği tespit edilmiş. Bu sayıya telefonu olmayan çocuklar dahil değil.

İdris Saruhan

Sivas'ta 37 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta 37 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Pisa Kulesi'nden daha eğri minare depremde yıkılmadı
Pisa Kulesi'nden daha eğri minare depremde yıkılmadı
Sahur sayesinde kurtulduk
Sahur sayesinde kurtulduk
Enkaz maden ocaklarına dökülecek
Enkaz maden ocaklarına dökülecek
Yarım kalan nikahları Kütahya'da kıyıldı
Yarım kalan nikahları Kütahya'da kıyıldı
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler

Bu Habere Tepkiniz

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde şef olarak olarak görev yapan davacının, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı/(eski) Başbakanına yönelik hakaret içeren paylaşımları ile belli bir siyasi partiye yönelik siyasi ve ideolojik paylaşımlarda bulunulduğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendi gereğince devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar: Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?

Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Kamuoyunda 104 amiral bildirisi olarak bilinen olayda amirallerden birinin Danıştay'da açtığı davada dilekçe ret kararı verildi.
AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini durdurdu

AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini durdurdu

Anayasa Mahkemesince (AYM), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerinin 3 ay boyunca durdurulması kararlaştırıldı.
Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde planlayıp uygulayabilecek.
Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi Şubat ayında Genel Kurul gündemini yoğunlaştırdı. 16 Şubatta 22 dosya görüşecek olan Yüksek Mahkeme bir hafta sonrasında da 6 dosyayı esastan görüşeceğini duyurdu.
MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı
Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, çığ düşme anı kameraya yansıdı. Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü. Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.