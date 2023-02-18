Sivas'ta 37 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 09:30, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 09:49
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, önceki gün İmranlı ve Zara ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürüyor.