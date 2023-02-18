Eskişehir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, 2'si ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 10:29, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 10:39
Şenol T. (39) idaresindeki 26 AFR 149 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunda aynı yöne giden Yılmaz G'nin (50) kullandığı 01 VP 440 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki Metehan Çaylak (23) ve Mehmet Zayıf'ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Şenol T. ve Erkan U. (40) çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.