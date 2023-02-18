Depremi fırsat bilen misyonerler sahada!

Hıristiyanlık propagandası yapan misyonerlerin, Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlara broşür dağıttıkları tespit edilirken, Almanların depremzede çocuklar için getirdiği ihtiyaç malzemelerinin içinden 'İsa seni seviyor' yazılı kartlar çıktı.

Hıristiyan gençlerden oluşan misyoner grubun, bölgedeki okullara yardımda bulunmak için geldiklerini söyleyerek, vatandaşlarla diyalog kurmaya çalıştığı öğrenildi. Dağıtılan paketlerin tek tek toplanmaya başladığı belirtildi. İngiliz misyonerlerin de fırsattan istifade Saçaklızade İlköğretim Okulunda çocuklara musallat olduğu ifade edilirken "İsa'yı seviyoruz" yazılı kartlar dağıttığı kaydedildi. Bölgedeki insanların misyonerlerin çocuklara 'kutsama' adı altında bir şeyler yaptıklarını söylediği dile getirilirken olayın duyulmasının ardından emniyet güçlerinin bölgede misyonerlik faaliyeti yapan şahısları gözaltına aldığı kaydedildi.