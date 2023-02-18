Kahramanmaraş Valiliğinden eşya taşımada rayiç bedel uyarısı
Kahramanmaraş Valiliği deprem nedeniyle il içi ve il dışı ev eşyası taşımalara ilişkin fırsatçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 11:10, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 10:59
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il içi ve il dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.
Açıklamada, "İl içi ve il dışı ev eşyası taşımlarının rayiç bedel üzerinden yapılması zorunludur. İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.