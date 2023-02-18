Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker

Depremin olduğu andan itibaren gönüllü olarak bölgede bulunan iş insanı Volkan Okçu, Haluk Levent ve Ahbap'ı uyardı.

Haluk Levent dün yaptığı açıklamada çadır kent kurmaktan vazgeçtiklerini ve isteyen kişilere çadır temin edeceklerini açıkladı.

Ahbap'ın bu kararı, herkesin kendi evinin önüne çadır kurmasına imkan sağlayacak ama beslenme, hijyen, sağlık kontrolü gibi onlarca soruna neden olacak.

Okçu, her evin önüne çadır kurulmasının zararlarını şu şekilde açıkladı:

- Sayın @haluklevent ve @ahbap, artık çadır kentler kurmaktan vazgeçtiğinizi ve kişilere çadır temin edeceğinizi söylediniz dün yayında...

Lütfen bu işten vazgeçin, evet insanlar çadır kentlere halen gelmek istemiyor ama bu sistem için maalesef çok önemli ve zorunlu...

Siz eğer insanlara çadır dağıtmaya başlarsanız var olan sistem de tamamen çöker çok ağır sonuçlar ile karşılaşırız...

1) Beslenmeyi bu şekilde mümkün değil çözemeyiz, her çadırın önüne gıda temini imkansız

2) Zaten kısıtlı hijyen imkanları tamamen çöker ve salgınlar başlar

3) Depremzedelerin sağlık kontrolünü imkansız hale getirirsiniz

4) Depremzede enkazını bırakmamak için riskli binanın yanına çadır kurmaya başlarsa Allah korusun bir tek bina bile çökse onlarca kaybımız olur

5) Isınma sorunu bu kış ayında tamamen kontrolden çıkar

Tüm bunları göz önünde bulundurarak lütfen bu uygulamadan vazgeçin, bu hem çok tehlikeli, hem otoriteyi tamamen yok edecek hem de sürdürülmesi imkansız bir düşünce...

Var olan sıkıntılar içinden çıkılmaz bir hal alır bunu yaparsanız...

Daha net anlatayım, bu bahsettiğim örneklerden sadece bir tanesi, bulmak 1 saat sürüyor, erzak getirmek için ayrı bir araç tahsis etmek gerekiyor, banyo veya tuvalet imkanı yok, çöpleri kendi yanında birikmeye başlamış...

Bakın herkes böyle bireysel takılırsa sistem çöker...