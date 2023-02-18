İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil
AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil
4 milyon kişi şehrini terk etti
4 milyon kişi şehrini terk etti
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Din İşleri Yüksek Kurulundan 'koruyucu aile' açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulundan 'koruyucu aile' açıklaması
CHP'li Başkandan Bakan Kurum'a teşekkür: Ayrımcılık görmedik
CHP'li Başkandan Bakan Kurum'a teşekkür: Ayrımcılık görmedik
30 bin konutlu ilçede tek bir bina yıkılmadı: İlçeye göç var
30 bin konutlu ilçede tek bir bina yıkılmadı: İlçeye göç var
Bakan Soylu: Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Bakan Soylu: Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Depremden önce yoktu: Dağlar birleşti, doğal göl oluştu
Depremden önce yoktu: Dağlar birleşti, doğal göl oluştu
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
MEB'den deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı
MEB'den deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı
'Afetzede Barınma Desteği' konusunda merak edilenler
'Afetzede Barınma Desteği' konusunda merak edilenler
278. saatte gelen mucize: 45 yaşlarında bir kişi kurtarıldı
278. saatte gelen mucize: 45 yaşlarında bir kişi kurtarıldı
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Hatay BB Başkanı Savaş: 20 bin kişi depremde hayatını kaybetti
Hatay BB Başkanı Savaş: 20 bin kişi depremde hayatını kaybetti
Mimarlık fakültesine atanan İlahiyatçı dekan istifa etti
Mimarlık fakültesine atanan İlahiyatçı dekan istifa etti
Depremzedelere 10 bin lira 'Hane Başı Destek Ödemesi' başladı
Depremzedelere 10 bin lira 'Hane Başı Destek Ödemesi' başladı
Sahibine ulaşılamayan değerli eşyalar hazineye aktarılacak
Sahibine ulaşılamayan değerli eşyalar hazineye aktarılacak
İBB'den 'bina analizi' açıklaması: 318 bina durduğu yerde çökebilir
İBB'den 'bina analizi' açıklaması: 318 bina durduğu yerde çökebilir
TBB yayınladı...İşte depremde hayatını kaybeden 96 avukat
TBB yayınladı...İşte depremde hayatını kaybeden 96 avukat
Deprem bölgesinde hangi il ve ilçelerde eğitime devam edilecek?
Deprem bölgesinde hangi il ve ilçelerde eğitime devam edilecek?
İnşa ettiği binaları yıkılan ilçe başkanı hakkında AK Parti'den açıklama
İnşa ettiği binaları yıkılan ilçe başkanı hakkında AK Parti'den açıklama
Deprem bölgesindeki askerlere 'sıla izni' verildi
Deprem bölgesindeki askerlere 'sıla izni' verildi
Deprem bölgesinde öğretmenlerin tayin talepleri hakkında açıklama
Deprem bölgesinde öğretmenlerin tayin talepleri hakkında açıklama
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu
Altının gram fiyatı 1.104 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.104 lira seviyesinden işlem görüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Bültende, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 310 milyon lira şahsi bağış yaptı", "Afet bölgesindeki yardım dağıtımında Suriyelilere öncelik veriliyor", "Kızılhaç Federasyonu Türkiye'ye deprem yardımı yapmadı", "Cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor" ve "Afet bölgesine gönderilen yardım tırları engelleniyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 11:52, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 11:54
Yazdır
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 16-17 Şubat Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 310 milyon lira şahsi bağış yaptı", "Afet bölgesindeki yardım dağıtımında Suriyelilere öncelik veriliyor", "Kızılhaç Federasyonu, Türkiye'ye deprem yardımı yapmadı", "Cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor" ve "Afet bölgesine gönderilen yardım tırları engelleniyor" iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 310 milyon lira şahsi bağış yaptığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, Diyanet İşleri Başkanlığının, cuma namazı sonrasında depremden etkilenen iller için yardım çağrısında bulunduğu, vatandaşların yoğun ilgisiyle toplanan nakdi yardımın 310 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

"Türkiye Tek Yürek" adlı yardım programına telefonla bağlanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, toplanan bu 310 milyon liralık nakdi yardımı AFAD'a bağış olarak aktardığı kaydedilen bültende, Erbaş'ın bu bağışın toplanan yardım parası olduğunu özellikle belirttiği, kendi adına ise 3 maaşını bağışladığı ifade edildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Afet bölgesindeki yardım dağıtımında Suriyelilere öncelik veriliyor" iddiasının da gerçek dışı olduğu aktarılan bültende, bölgeye gönderilen, barınma, gıda gibi yardımlara yer verildi. Bültende, bölgedeki yardımlar konusunda kimseye öncelik tanınmadığı, depremden etkilenen tüm afetzedelere yardım ulaştırma faaliyetlerinin devam ettiği vurgulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kızılhaç Federasyonu Türkiye'ye deprem yardımı yapmadı" iddiasının da doğru olmadığı bildirilen bültende, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC), 7 Şubat'ta depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için 70 milyon frank değerinde acil uluslararası yardım başvurusu başlattığı, daha sonra bu rakamı 200 milyon franga çıkarttığı belirtildi.

IFRC'nin, 16 Şubat'ta ise uluslararası acil yardım çağrısının, "200 milyondan 650 milyon İsviçre frangı"na çıkarıldığını duyurduğu aktarılan bültende, "Federasyon için toplanan bağışlar Kızılay'a aktarılmakta ve Kızılay'ın deprem kapsamındaki yardım faaliyetlerinde kullanılmaktadır." denildi.

- "Cenazeler, tutanakla kayıt altına alınarak defnedilmekte"

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor" iddiasının da doğru olmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen afet bölgelerinde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti, titiz bir şekilde yapılmakta ve naaşları yakınlarına ivedi şekilde teslim edilmektedir. Arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan ve kimlik tespiti yapılamayan cenazeler için teşhise elverişli fotoğraf çekilmekte, parmak izi ve DNA örneği alındıktan sonra cenazeye bir numara verilerek kayıt altına alınmaktadır. Cenazeler, defin ruhsatı düzenlenmesi, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlığın bu numarayla ilişkilendirilerek tutanakla kayıt altına alınmasının ardından defnedilmektedir."

"Afet bölgesine gönderilen yardım tırları engelleniyor" iddiasının da gerçek dışı olduğu bildirilen bültende, depremler nedeniyle bölgeye giden yardımların, koordinasyon içinde afetzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Bölgedeki akut dönemin bitmesinden dolayı bölgeye yardım taşıyan araçların depolara yönlendirildiği hatırlatılan bültende, "Depolarda toplanan yardımlar, AFAD eliyle koordineli bir şekilde dağıtılmaktadır. Bu uygulamadaki amaç 'engelleme' değil, afetzedelerin ihtiyacına göre ve daha düzenli yardım sağlarken bölgedeki yardım aracı karmaşasının önüne geçmektir. 'Engelleme' iddiaları tamamen asılsızdır." ifadesine yer verildi.

Enkaz altında 72 saat birlikte kurtarılmayı bekleyen anne oğul hastanede buluşturuldu
Enkaz altında 72 saat birlikte kurtarılmayı bekleyen anne oğul hastanede buluşturuldu
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
Deprem bölgesindeki şirketlerin genel kurullarına iptal imkanı
Deprem bölgesindeki şirketlerin genel kurullarına iptal imkanı
Depremzedelere psikososyal destek için 'Afet ve Travma Yardım ve Destek Hattı' kuruldu
Depremzedelere psikososyal destek için 'Afet ve Travma Yardım ve Destek Hattı' kuruldu
Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Bu Habere Tepkiniz

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde şef olarak olarak görev yapan davacının, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı/(eski) Başbakanına yönelik hakaret içeren paylaşımları ile belli bir siyasi partiye yönelik siyasi ve ideolojik paylaşımlarda bulunulduğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendi gereğince devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar: Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?

Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Kamuoyunda 104 amiral bildirisi olarak bilinen olayda amirallerden birinin Danıştay'da açtığı davada dilekçe ret kararı verildi.
AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini durdurdu

AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini durdurdu

Anayasa Mahkemesince (AYM), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerinin 3 ay boyunca durdurulması kararlaştırıldı.
Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde planlayıp uygulayabilecek.
Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi Şubat ayında Genel Kurul gündemini yoğunlaştırdı. 16 Şubatta 22 dosya görüşecek olan Yüksek Mahkeme bir hafta sonrasında da 6 dosyayı esastan görüşeceğini duyurdu.
MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı
Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, çığ düşme anı kameraya yansıdı. Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü. Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.