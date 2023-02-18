Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 12:53, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 12:54
MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin jandarma ile koordine kurularak yakalandığı belirtildi.
İncelemede, yakalanan kişilerin FETÖ üyesi olduğu belirlendi.