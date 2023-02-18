Geleneksel Türk okçuluk masa hakemi Feray Küçükgöçen, ailesiyle depremde vefat etti

TGTOF'dan yapılan açıklamada, "Masa hakemlerimizden Feray Küçükgöçen, eşi, iki oğlu ve kayınpederi, Kahramanmaraş depreminde hayatlarını kaybetmişlerdir. Merhume ve merhumlara Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.