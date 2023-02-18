Hatay'da yıkılan 80 binada enkaz kaldırma çalışması yapılacak

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan bazılarında yarın enkaz kaldırma çalışmasına başlanacağı belirtildi.

"Bina sakinleri çalışmalara refakat edebilecek"

Söz konusu 80 binanın adreslerine yer verilen açıklamada, "Belirtilen adreslerde, bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.