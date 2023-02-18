Hatayspor bir acı haber daha duyurdu
Hatayspor, Christian Atsu'nun ardından takım malzeme sorumlularından Onur Akdeniz'in de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 16:09, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 16:12
Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun ardından Hatayspor bir acı haber da yayınladı.
Kulüp, takım malzeme sorumlularından Onur Akdeniz'in enkaz altında kalarak vefat ettiğini duyurdu.
Hatayspor tarafından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun A Takım malzeme sorumlularımızdan Onur Akdeniz'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadeleri yer aldı.