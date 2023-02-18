Hatayspor bir acı haber daha duyurdu

Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun ardından Hatayspor bir acı haber da yayınladı.

Kulüp, takım malzeme sorumlularından Onur Akdeniz'in enkaz altında kalarak vefat ettiğini duyurdu.

Hatayspor tarafından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun A Takım malzeme sorumlularımızdan Onur Akdeniz'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadeleri yer aldı.