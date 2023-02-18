12 bin yıllık Göbeklitepe iki depremde de hasar görmedi

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından ayakta kalan önemli tarihi yapılardan biri oldu. Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesinde yer alan tarihi yapının, depremler sonrası hasarın görmediği, hem havadan dron ile hem de uzman ekiplerin incelemesiyle ortaya çıktı.

İKİ BÜYÜK DEPREM SONRASI GÖBEKLİTEPE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, "Göbeklitepe bu depremlerden herhangi bir zarar görmedi. Acaba T biçimindeki taşlarda açısal bir kayma var mı? diye bunu da teknik olarak analiz etmek istedik ve hiçbir şekilde bir değişikliğe uğramadığını, aynı şekilde devam ettiğini gördük" dedi.

ZİYARETÇİ REKORDU KIRDI

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, 2022 yılında 850 bin kişiyi ağırlayarak, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.