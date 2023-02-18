Karamanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 22:40, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 22:45
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgye göre; saat 22.31'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez olmak üzere 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 12,18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.