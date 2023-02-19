Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.

5,1 büyüklüğündeki depremin 6,2 kilometre derinlikle meydana geldiği ifade edildi. Artçı sarsıntı Adıyaman, Gaziantep ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Adana

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 3.56'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.