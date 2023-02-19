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OSB'de 15 gün sonra işbaşı: Malatya depremin yaralarını sarıyor

Maraş depremlerinin vurduğu kentlerden biri olan Malatya yaralarını sarıyor. İki haftadır kapalı olan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalar yarın şalteri kaldırarak üretime başlayacak. Ancak 400 fabrikanın 40 bin kişiyle üretim yaptığı iki OSB'deki işletmelerde, şehri terk edenler nedeniyle büyük iş gücü kaybı var.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 07:54, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 07:37
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OSB'de 15 gün sonra işbaşı: Malatya depremin yaralarını sarıyor

On bir ili vuran 6 Şubat depreminden büyük zarar gören kentlerden biri de Malatya oldu. Kent merkezi ile iki ilçenin büyük hasar gördüğü Malatya, bir yandan yaralarını sararken bir yandan da iş hayatına dönmek istiyor. İki haftadır kapalı olan Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) fabrikalar, yarın şalteri kaldırarak üretime başlayacak. Kentteki iş dünyasının durumunu Yeni Şafak yerinde gözlemledi.

Yapılan teknik analizler, Malatya'daki OSB'lerde yer alan fabrikaların altyapısının sağlam olduğunu gösterdi. Üretim için büyük önem arz eden elektrik ve doğal gaz temininde de sorun bulunmadığı belirlendi. Sadece OSB'de yer alan Baştürk Cam'ın fabrikası, depremde çıkan yangın nedeniyle yarın üretime başlayamayacak. Bu fabrikanın da birkaç hafta içerisinde faaliyete geçmesi için çalışma yapılıyor.

2 OSB'NİN 40 BİN ÇALIŞANI VARDI

Malatya'da iki büyük OSB var. Kentin batı bölgesinde yer alan OSB'lerde 400'e yakın işlemede 40 bin kişi çalışıyordu. İşçilerin ekmek kapısı olan işletmeler, depremle birlikte sığındıkları güvenli alanlar oldu. Birçok işletme çalışanlarını aileleriyle birlikte fabrikalarında misafir ediyor. Ama çalışanların önemli bir kısmı da can güvenliği ve kalıcı barınma imkanı bulma umuduyla Malatya'yı terk etmiş. Bu durum yeniden üretime başlamak isteyen sanayicileri kara kara düşündürüyor. Sohbet ettiğimiz birçok iş adamı, kenti terk eden çalışanların geri dönmesi için yapılması gerekenleri konuşuyor. Bunun için yeni bir teşvik modeli önerenler var.

İŞÇİLERİN BARINACAĞI YERLER HAZIRLANIYOR

Malatya Valiliği; OSB'lere komşu konteyner kentlerin kurulması için planlama yapıyor. Bununla işçilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve üretimin de eski gücüne kavuşması hedefleniyor. İş dünyası temsilcileri, yaşadıkları büyük yıkıma rağmen, geleceğe dair umutlarını koruyor. Malatya Kriz Koordinasyon Merkezi'nde dinlediğimiz yetkililerin ortak çabası hızlıca toparlanmaya dönük. Altyapı aksaklıklarının hızlıca giderilmesi, işletmelerin yarın kapısını açacak olmasında önemli rol oynadı. Malatya iş dünyası kent dışında yaşayan iş adamlarının da desteğiyle ticari hayatını sürdürmek istiyor.

1.000 DÖNÜMLÜK ALAN TAHSİS EDİLDİ

Malatya birinci ve ikinci OSB'lerin yanında bulunan Hazine arazisinden 1000 dönümlük bir alan iş dünyasının burada kuracağı konteyner kent için tahsis edildi. Bu geçici barınma imkanı işletmelerin kendi çalışanlarını Malatya'da tutmasına imkan verecek. Görüştüğümüz iş adamlarının en büyük endişesi de çalışanların başka illere kayması.

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