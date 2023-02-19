İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar

İstanbul Valiliği il genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, başka okullara nakledileceğini açıkladı. Karardan 51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmenin etkileneceği belirtildi.

Valiliğin açıklamasına göre tahliye edilecek okullar şöyle:

1 Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

2 Arnavutköy Suatlar Anaokulu

3 Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu

4 Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

5 Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi

6 Ataşehir Akşemsettin Anaokulu

7 Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

8 Avcılar Gümüşpala İlkokulu

9 Avcılar Güngör Tekiner Ortaokulu

10 Avcılar Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu

11 Avcılar Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi

12 Avcılar Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

13 Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu

14 Bağcılar Kazım Karabekir Ortaokulu

15 Bağcılar Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)

16 Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu

17 Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi

18 Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu

19 Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu

20 Bahçelievler Hürriyet İlkokulu

21 Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

22 Beşiktaş Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi

23 Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu

24 Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu

25 Beykoz Yavuz Selim İlkokulu

26 Beykoz İshaklı İlkokulu

27 Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi

28 Beykoz Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu

29 Beykoz Kaynarca Anaokulu

30 Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi

31 Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

32 Beykoz Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi

33 Beykoz Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi

34 Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu

35 Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu

36 Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

37 Beyoğlu Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

38 Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli

39 Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

40 Çatalca Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu

41 Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

42 Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu

43 Çatalca Karacaköy İlkokulu

44 Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

45 Eyüpsultan Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

46 Fatih Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)

47 Fatih Yedikule İlkokulu/Ortaokulu

48 Fatih Vefa Lisesi (B Blok)

49 Fatih Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu

50 Fatih Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

51 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

52 Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

53 Güngören Ergenekon İlkokulu

54 Kadıköy Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu

55 Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

56 Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri

57 Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

58 Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu

59 Kartal Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

60 Küçükçekmece Atakent Özel Eğitim Anaokulu

61 Küçükçekmece Papatya Anaokulu

62 Küçükçekmece Gelincik Anaokulu

63 Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu

64 Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu

65 Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

66 Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu

67 Küçükçekmece Yasemin Anaokulu

68 Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu

69 Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

70 Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulu

71 Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

72 Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

73 Sancaktepe Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

74 Sarıyer Şükrü Nailpaşa İlkokulu

75 Sarıyer Rumeli Feneri İlkokulu

76 Şile Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

77 Silivri Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu

78 Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

79 Silivri Silivri Anadolu Lisesi

80 Silivri Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

81 Silivri Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

82 Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

83 Sultangazi Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi

84 Sultangazi 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

85 Sultangazi Mehmetçik İlkokulu

86 Ümraniye Ümraniye İmam Hatip Lisesi

87 Ümraniye Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

88 Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

89 Üsküdar Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu

90 Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı

91 Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

92 Zeytinburnu Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

93 Zeytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu