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İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar

İstanbul'da riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler başka okullara nakledilecek. İşte riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen okullar

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 09:00, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 09:32
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İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar

İstanbul Valiliği il genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, başka okullara nakledileceğini açıkladı. Karardan 51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmenin etkileneceği belirtildi.

Valiliğin açıklamasına göre tahliye edilecek okullar şöyle:

1 Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
2 Arnavutköy Suatlar Anaokulu
3 Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu
4 Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
5 Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
6 Ataşehir Akşemsettin Anaokulu
7 Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
8 Avcılar Gümüşpala İlkokulu
9 Avcılar Güngör Tekiner Ortaokulu
10 Avcılar Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
11 Avcılar Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
12 Avcılar Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
13 Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
14 Bağcılar Kazım Karabekir Ortaokulu
15 Bağcılar Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
16 Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu
17 Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi
18 Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
19 Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu
20 Bahçelievler Hürriyet İlkokulu
21 Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
22 Beşiktaş Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
23 Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu
24 Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu
25 Beykoz Yavuz Selim İlkokulu
26 Beykoz İshaklı İlkokulu
27 Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
28 Beykoz Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
29 Beykoz Kaynarca Anaokulu
30 Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
31 Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
32 Beykoz Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
33 Beykoz Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
34 Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu
35 Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
36 Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
37 Beyoğlu Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
38 Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli
39 Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
40 Çatalca Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
41 Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
42 Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu
43 Çatalca Karacaköy İlkokulu
44 Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
45 Eyüpsultan Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
46 Fatih Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
47 Fatih Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
48 Fatih Vefa Lisesi (B Blok)
49 Fatih Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
50 Fatih Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
51 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
52 Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
53 Güngören Ergenekon İlkokulu
54 Kadıköy Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
55 Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
56 Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
57 Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
58 Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu
59 Kartal Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
60 Küçükçekmece Atakent Özel Eğitim Anaokulu
61 Küçükçekmece Papatya Anaokulu
62 Küçükçekmece Gelincik Anaokulu
63 Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu
64 Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu
65 Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
66 Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu
67 Küçükçekmece Yasemin Anaokulu
68 Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu
69 Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
70 Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulu
71 Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
72 Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
73 Sancaktepe Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu
74 Sarıyer Şükrü Nailpaşa İlkokulu
75 Sarıyer Rumeli Feneri İlkokulu
76 Şile Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
77 Silivri Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
78 Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
79 Silivri Silivri Anadolu Lisesi
80 Silivri Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
81 Silivri Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
82 Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
83 Sultangazi Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi
84 Sultangazi 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
85 Sultangazi Mehmetçik İlkokulu
86 Ümraniye Ümraniye İmam Hatip Lisesi
87 Ümraniye Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
88 Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
89 Üsküdar Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
90 Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
91 Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
92 Zeytinburnu Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
93 Zeytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu

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