Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi rektörlük binası da depremden nasibini aldı. Binada incelemelerin ardından bazı noktalarda hasar tespit edilmesi nedeniyle tedbiren boşaltıldı. Üniversitenin yönetimi, üniversite içinde bulunan öğrenci merkezine taşındı.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, rektörlük binası çok kötü durumda olmadığı, bazı kolonlar hasar gördüğünü söyledi. Tedbir amaçlı şimdilik boşaltıldığını belirten Dr. Bedirhanoğlu, "Detaylı incelendikten sonra orası için bir şey söylemek mümkün" dedi.