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'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 09:45, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 09:48
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'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

Hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı.

Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek.

Uygulama üzerinden oluşan konaklama imkanları, depremzedelerin istifadesine sunulacak.

Uygulama kapsamında, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilecek.

- AFAD hesabında toplanan kira bağışından karşılanacak

Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabilecek. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olacak. Kaymakamlıklar, evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit edecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu bu evler de kampanyaya dahil edilecek. Bu evler için de Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak ve depremzedeler yine Kaymakamlık tarafından eve yerleştirilecek. Bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

Depremzede ailelerin kullanımı için eviyle kampanyaya katılamayanlar, bu uygulama üzerinden nakdi kira desteğinde bulunabilecek. Bu destekler, kampanya kapsamında "indirimli olarak kiralanacak" evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.

- En az 3 aylık taahhüt

Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilecek. İsteyen ev sahipleri bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Evini indirimli kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süreyle evlerini açmaları gerekecek.

Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan ve benzeri dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

- Faturalar kaymakamlık tarafından ödenecek

Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecek. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacak.

Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşı Türkiye Sigorta tarafından güvence sunulacak. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" kapsamına alınacak. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak.

Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olacak. "emlakjet.com", "hepsiemlak.com", "sahibinden.com" platformları sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye "www.evimyuvanolsun.org" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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