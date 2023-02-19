THY, ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a uzattı
Türk Hava Yolları, (THY) deprem bölgesindeki 9 ilden yapılan ücretsiz tahliye uçuşlarının 1 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 09:57, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 10:06
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir." denildi.
Vatandaşlara rezervasyonsuz havalimanlarına gelmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulaması üzerinden ücretsiz biletleme yapılabileceği belirtildi.