Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 24 kişi tutuklandı

Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine yaptırım uyarısı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine yaptırım uyarısı
İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
Barınma ve taşınma yardımından nasıl yararlanılacak?
Barınma ve taşınma yardımından nasıl yararlanılacak?
Erdoğan'dan 'seçim tarihi' tartışmalarına nokta: Öncelik yaraları sarmak
Erdoğan'dan 'seçim tarihi' tartışmalarına nokta: Öncelik yaraları sarmak
Bakanlıktan 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' haberine açıklama
Bakanlıktan 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' haberine açıklama
Karamanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Karamanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Deprem bölgesinde ev taşıma ücretlerine sınırlama
Deprem bölgesinde ev taşıma ücretlerine sınırlama
10 ilde eğitim ne zaman başlayacak?
10 ilde eğitim ne zaman başlayacak?
Depremin yol açtığı hasardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilecek
Depremin yol açtığı hasardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilecek
Büyük depremde acı bilanço: 40 bin 642 kişi vefat etti
Büyük depremde acı bilanço: 40 bin 642 kişi vefat etti
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
3 il Valiliği eşya taşımada rayiç bedel sınırı getirdi
3 il Valiliği eşya taşımada rayiç bedel sınırı getirdi
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü
10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
Deprem bölgesinde dolandırıcılık yapan sahte doktor tutuklandı
Deprem bölgesinde dolandırıcılık yapan sahte doktor tutuklandı
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil
AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil
4 milyon kişi şehrini terk etti
4 milyon kişi şehrini terk etti
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Din İşleri Yüksek Kurulundan 'koruyucu aile' açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulundan 'koruyucu aile' açıklaması
CHP'li Başkandan Bakan Kurum'a teşekkür: Ayrımcılık görmedik
CHP'li Başkandan Bakan Kurum'a teşekkür: Ayrımcılık görmedik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 24 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 129 kişinin gözaltına alındığı, 24'ünün tutuklandığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 13:15, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 13:15
Yazdır
Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 24 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin çevre illerden de hissedildiği aktarılan açıklamada, "Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 şahıs gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulan 76 oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatılmasının sağlandığı bildirilen açıklamada, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek, cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bildirildi.

Deprem bölgesine yardıma gitmişlerdi, dönüş yolunda kaza yaptılar: 2 ölü
Deprem bölgesine yardıma gitmişlerdi, dönüş yolunda kaza yaptılar: 2 ölü
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
Hayırsız evlat babasını öldürdü, ardından kayıp ihbarı yaptı
Hayırsız evlat babasını öldürdü, ardından kayıp ihbarı yaptı
İstismarcılar 'yakınım enkazda' diyip kasa aratmışlar
İstismarcılar 'yakınım enkazda' diyip kasa aratmışlar
Malatya'da deprem soruşturmasında 25 kişi tutuklandı
Malatya'da deprem soruşturmasında 25 kişi tutuklandı
Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

YÖK, 16 başlıkta Üniversitelerde 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar'ı yayımladı.
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirildi.
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında aday memur olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da yapılan incelemelerde 93 okul riskli olarak belirlendi. Riskli okulların tahliye edilmesine ve öğrencilerin başka okulların nakledilmesine karar verildi.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde şef olarak olarak görev yapan davacının, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı/(eski) Başbakanına yönelik hakaret içeren paylaşımları ile belli bir siyasi partiye yönelik siyasi ve ideolojik paylaşımlarda bulunulduğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendi gereğince devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar: Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir
Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?

Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?
Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Kamuoyunda 104 amiral bildirisi olarak bilinen olayda amirallerden birinin Danıştay'da açtığı davada dilekçe ret kararı verildi.
Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, çığ düşme anı kameraya yansıdı. Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü. Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.