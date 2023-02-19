Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine yaptırım uyarısı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine yaptırım uyarısı
İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
Barınma ve taşınma yardımından nasıl yararlanılacak?
Barınma ve taşınma yardımından nasıl yararlanılacak?
Erdoğan'dan 'seçim tarihi' tartışmalarına nokta: Öncelik yaraları sarmak
Erdoğan'dan 'seçim tarihi' tartışmalarına nokta: Öncelik yaraları sarmak
Bakanlıktan 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' haberine açıklama
Bakanlıktan 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' haberine açıklama
Karamanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Karamanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Deprem bölgesinde ev taşıma ücretlerine sınırlama
Deprem bölgesinde ev taşıma ücretlerine sınırlama
10 ilde eğitim ne zaman başlayacak?
10 ilde eğitim ne zaman başlayacak?
Depremin yol açtığı hasardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilecek
Depremin yol açtığı hasardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilecek
Büyük depremde acı bilanço: 40 bin 642 kişi vefat etti
Büyük depremde acı bilanço: 40 bin 642 kişi vefat etti
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
3 il Valiliği eşya taşımada rayiç bedel sınırı getirdi
3 il Valiliği eşya taşımada rayiç bedel sınırı getirdi
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü
10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
Deprem bölgesinde dolandırıcılık yapan sahte doktor tutuklandı
Deprem bölgesinde dolandırıcılık yapan sahte doktor tutuklandı
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil
AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil
4 milyon kişi şehrini terk etti
4 milyon kişi şehrini terk etti
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Din İşleri Yüksek Kurulundan 'koruyucu aile' açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulundan 'koruyucu aile' açıklaması
CHP'li Başkandan Bakan Kurum'a teşekkür: Ayrımcılık görmedik
CHP'li Başkandan Bakan Kurum'a teşekkür: Ayrımcılık görmedik
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle. İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 13:24, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 13:25
Yazdır
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yapılan toplantılarda deprem bölgesinde konut yapımı için belirlenen alanlarda mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 11 ilde başlatılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremden etkilenen illere günübirlik yaptığı ziyaretlerde koordinasyon toplantıları düzenledi.

Toplantılarda il yöneticileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenlerle bir araya gelen Kurum, yeni yerleşim alanlarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Bu kapsamda şehirlerin yeni yerleşim yerlerine ilişkin tespitler, koordinasyon toplantılarında ortak alınan kararlar doğrultusunda belirlendi ve yerleşim alanları belirlenirken ilk kriter fay hatlarına uzaklığı oldu.

Deprem bölgesindeki 11 ilde zemin etüt çalışmaları yapılarak alınan parçalar inceleniyor ve zeminin konut yapımına uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Yeni yerleşim alanı olarak belirlenen yerlerde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.

- "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da zemin etüt çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Kurum, "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle. İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Depremde ailesini kaybetti: Yaşadığını kanıtlayamıyor
Depremde ailesini kaybetti: Yaşadığını kanıtlayamıyor
8 aylık Ömer'in mucize kurtuluşu! Beş kişilik aileden sadece o kaldı
8 aylık Ömer'in mucize kurtuluşu! Beş kişilik aileden sadece o kaldı
Depremzedelere konteyner almak için aracını satışa çıkardı
Depremzedelere konteyner almak için aracını satışa çıkardı
Bölgedeki toplam artçı sayısı 6 bin 40'a ulaştı
Bölgedeki toplam artçı sayısı 6 bin 40'a ulaştı
İmam açık artırmayla sattığı çiçeğin parasını depremzedelere bağışladı
İmam açık artırmayla sattığı çiçeğin parasını depremzedelere bağışladı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

YÖK, 16 başlıkta Üniversitelerde 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar'ı yayımladı.
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirildi.
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında aday memur olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da yapılan incelemelerde 93 okul riskli olarak belirlendi. Riskli okulların tahliye edilmesine ve öğrencilerin başka okulların nakledilmesine karar verildi.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde şef olarak olarak görev yapan davacının, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı/(eski) Başbakanına yönelik hakaret içeren paylaşımları ile belli bir siyasi partiye yönelik siyasi ve ideolojik paylaşımlarda bulunulduğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendi gereğince devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar: Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir
Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?

Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?
Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Kamuoyunda 104 amiral bildirisi olarak bilinen olayda amirallerden birinin Danıştay'da açtığı davada dilekçe ret kararı verildi.
Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, çığ düşme anı kameraya yansıdı. Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü. Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.