Depremde ailesini kaybetti: Yaşadığını kanıtlayamıyor

Hatay'da eşini ve kızını kaybeden baba Furkan Uçar, deprem günü Antalya'da olmasına karşın kayıtlara ölü olarak geçti. Acısını bile tam olarak yaşayamadan hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

Antalya'da yaşayan Furkan Uçar'ın (33) eşi Havva Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, geçtiğimiz aylarda Hatay'ın Antakya ilçesindeki akrabalarına gitti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havva Uçar ile kızı Asya Lina'nın bulunduğu Gül Apartmanı'nın alttan 3 katı yıkıldı. Zemin katta oturan Furkan Uçar'ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında yaşamını yitirdi.

Depremin ikinci günü Antalya'dan Hatay'a ulaşan Furkan Uçar, büyük üzüntü yaşarken, eşinin ve kızının cenazesini teslim alarak tekrar geri döndü.

"VEFAT DOLAYISIYLA AKTİVASYONUNUZ SONLANDIRILMIŞTIR"

Henüz acısını yaşayamayan Furkan Uçar, bir başka şoku ise bazı işlemler yapmak için girmek istediği e-Devlet hesabında yaşadı.

Hesabına giriş yapamayan Uçar, 160 e-Devlet Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istediğinde "Vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır" yanıtını aldı. Kayıtlarda öldü olarak gözüken Uçar, sırasıyla diğer kurumlara da yönlense de bir sonuç elde edemedi.

"TÜM KURUMLARCA BEN DEPREM KAYNAKLI VEFAT ETMİŞ GÖRÜNÜYORUM"

Yaşanılan hatanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Uçar, bazı işlemler için e-Devlet'e girmesi gerektiğini ifade ederken "İlk günler girebiliyordum. Hatta dul olarak gözüyordum. Alt üst soya baktığım zaman kızımın vefat ettiğini görüyordum. Fakat dün E-devletime girmeye çalıştığımda kimlik no veya şifre hatalı uyarısı aldım." dedi.

160'ı aradığında da "Vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır" uyarısı aldığını dile getiren Uçar, "184'ü aramam söylendi, orayı aradığımda nüfusu, nüfustan da sağlığı aramam söylendi. Tüm kurumlarca ben deprem kaynaklı vefat etmiş görünüyorum. Ama ben deprem anında Antalya'daydım, ailem oradaydı. Hatta cenazelerimizi teşhis eden kişi de benim. Düne kadar hayattaydım, fakat şuan vefat etmiş görünüyorum. Hiçbir şekilde resmi işlemlerimi yapamıyorum." diye konuştu.

"BENİ POLİS ÇEVİRSE ÖLÜ ADAMIN KİMLİĞİ VAR ÜZERİMDE"

Bu durumun başka kişilerde de yaşanabileceği uyarısında da bulunan Uçar, yapılan hatanın düzeltilmesini istedi.

"Avukata vekalet bile veremiyorum, çünkü ölüyüm" diyen Uçar, Beni polis çevirse, ölü bir adamın kimliği var üzerinde. Yağmacı muamelesi göreceğim. Ben kendi kimliğimle şu an yokum." dedi.