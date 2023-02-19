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Bakan Özer: 10 il ile ilgili durumu yarın açıklayacağız

Bakan Özer; '20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak, 10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde son noktaya geldik. Yarın açıklayacağız' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 14:20, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 14:34
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 Şubat Pazartesi günü 71 ilde eğitim ve öğretime başlanacağını bildirdi.

Özer, Nurdağı ilçesinde koordinasyon merkezindeki değerlendirmelerin ardından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Çok büyük ölçekli bir depremi hızlı şekilde devlet ve millet el ele vererek atlatmanın çabası içerisinde olduklarını belirten Özer, "Bugün Malatya'dan Gaziantep'e geldik. Önce Valilik'te bir koordinasyon, AFAD merkezinde bir değerlendirme yaptık." dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile depremden etkilenen illerdeki eğitim öğretim durumuyla ilgili değerlendirme yaptıklarını aktaran Özer, "Bakanımızla özellikle bu 10 ildeki okulların açılacağı yerlerle ilgili çok detaylı bir değerlendirme yaptık. Şimdi de Sayın Bakanımızla, milletvekillerimizle, valilerimizle birlikte Nurdağı'na geldik." diye konuştu.

- "İki tane ekmek fabrikası kuracağız"

Burada tüm birimlerin koordineli çalıştığını görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valilerimize, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Biraz önceki değerlendirme toplantımızda ekmekle ilgili sıkıntıdan bahsedildi. Biz de meslek lisesine, hızlı bir şekilde iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ekmek ihtiyacıyla ilgili de sürdürülebilir bir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. Bugünler, birlik beraberlik günleri, inşallah tüm kamu kurum kuruluşlarıyla milletimizle bugünlerden de güçlü bir şekilde çıkacağız."

Özer, depremden etkilenen illerde eğitim ve öğretimin ne zaman başlayacağıyla ilgili bir soru üzerine, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. 10 ille ilgili de değerlendirmelerimizde son noktaya geldik. Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla bu hazırlıklarımızı kapsamlı şekilde değerlendirme imkanımız oldu, inşallah yarın açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

- "48 bin öğrencimiz nakillerini aldırdı"

Depremden etkilenen illerdeki öğrencilerin nakilleriyle ilgili soru üzerine de Özer, "İlk günden itibaren nakil imkanını açtık. Şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere, 71 ile nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık, nakil aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz şekilde konaklattırıyoruz." dedi.

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