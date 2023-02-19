TDV, depremzedelere 15 bin Kur'an-ı Kerim gönderdi

Şanlıurfa'da depremzedelerle ve din görevlileriyle bir araya geldikten sonra açıklamada bulunan Açık, TDV'nin depremin ilk gününden itibaren 11 ilde çok yoğun bir yardım seferberliği yürüttüğünü söyledi.

Açık, TDV'nin 50 bini aşkın gönüllüsüyle hayırseverlerin bağışladığı 1000 tır insani yardımı bugün itibarıyla depremzedelere ulaştırdığını vurguladı.

Bölgede çok yönlü yardım hizmeti yaptıklarını belirten Açık, "Deprem bölgesinden çok sayıda Kur'an-ı Kerim talebi oldu. 'Mezarlıkta çadırda ölmüşlerime Kur'an-ı Kerim okumak istiyorum' şeklinde. Acilen bölgeye 15 bin Kur-an-ı Kerim gönderdik. Halen de şu anda yeni basımlar yapılıyor. Bölgeye daha çok Kur'an-ı Kerim ve özellikle dini içerikli çocuk kitapları göndereceğiz. Çocuklarımızın kitaplarının da bir kısmı bölgeye ulaştı. Biz mutlaka her çocuğun elinde çocuk kitabı olması için gayret ediyoruz." diye konuştu.

- "Manevi rehberler bölgede"

İhsan Açık, bölgede depremin oluşturduğu maddi ve manevi izlerin silinebilmesi için herkesin olağanüstü gayret gösterdiğini dile getirdi.

Bölgede manevi rehberlik yapacak din adamlarının görev yapmaya başladığını belirten Açık, şunları kaydetti:

"Bölgeye artık manevi rehberlerimiz gitmeye başladı. Vatandaşımızın manevi anlamda bir çok soruları oluyor. Hatta bir çoklarının dertlerini dinleyecek insanlara ihtiyacı var. Diyanetimiz depremin ilk anlardan itibaren bölgede depremzedelerimize yardımcı olmaya çalışıyor. Tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun."

- Cenazelerde hüzünlü anlar yaşanıyor

Açık, deprem bölgesinde duygusal açıdan en çok zorlandıkları kısımların başında da cenaze defin işlemlerinin geldiğini söyledi.

Depremzedelere defin işlemleri için de destek olduklarını anlatan Açık, "Bazen bakıyoruz bir aileden 20'ye ulaşan arka arkaya cenazesini kaldıranlar var. Oradaki imamımız, Kur'an kursu hocamız, cenaze definlerinde haliyle çok zorlu anlar yaşıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde İnşallah bu zorlu günleri de atlatacağız." şeklinde konuştu.